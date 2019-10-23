ريال مدريد يملك الحل لضم ساحر توتنهام

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتوفير السيولة المالية، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن نادي ريال مدريد يتطلع لبيع بعض من نجومه من أجل توفير السيولة المالية المناسبة للتعاقد مع إيركسن، بجانب العمل على الهروب من عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حال الإخلال بشروط اللعب المالي النظيف.

وقيل إن ريال مدريد يفكر في بيع إيسكو وماريانو دياز واللاعب إبراهيم دياز للتعاقد مع إيركسن خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يبذل نادي يوفنتوس الإيطالي جهودًا قوية خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل تأمين صفقة التعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن.

وكان إيركسن ألمح برغبته في مغادرة توتنهام مع بداية عام 2020.

وذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن يوفنتوس سيحاول التخلص من الفرنسي أدريين رابيو لنادي توتنهام مقابل التعاقد مع كريستيان إيركسن.

ولعب إيركسن مع نادي توتنهام في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018- 2019 ضد فريق ليفربول الإنجليزي.