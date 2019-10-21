ريال مدريد يُضحي بـ 3 لاعبين لضم نجم توتنهام

المواطن - محمد سمعه

تتجه إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لبيع ثلاثة لاعبين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيركسن نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية، أن ريال مدريد يفكر في بيع إيسكو وماريانو دياز واللاعب إبراهيم دياز للتعاقد مع إيركسن خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يبذل نادي يوفنتوس الإيطالي جهودًا قوية خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل تأمين صفقة التعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن.

وكان إيركسن ألمح برغبته في مغادرة توتنهام مع بداية عام 2020.

وذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن يوفنتوس سيحاول التخلص من الفرنسي أدريين رابيو لنادي توتنهام مقابل التعاقد مع كريستيان إيركسن.

وسجل كريستيان إيركسن هدفًا واحدًا وصنع تمريرة واحدة حاسمة خلال 11 مباراة مع توتنهام في الموسم الجاري.

ولعب إيركسن مع نادي توتنهام في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018- 2019 ضد فريق ليفربول الإنجليزي.