رينارد: الأخضر ليس لديه أي عذر أمام سنغافورة

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن الأخضر لا يملك أي أعذار عند مواجهته لمنتخب سنغافورة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث هيرفي رينارد في المؤتمر الصحافي قبل مباراة السعودية وسنغافورة قائلًا: الشهر الماضي لعبنا مباراتين؛ واحدة كانت ودية أمام مالي وأخرى رسمية أمام منتخب اليمن، كان هناك تفاوت في المستوى، وهذا ما أدى إلى قلق الجماهير، ولكن الأخضر غدًا ليس لديه أي عذر أمام سنغافورة.

وتابع رينارد: أهمية المباراة تكمن أنها على أرضنا وأمام متصدر المجموعة، نحن قرأنا خصمنا جيدًا، ويجب أن نمحو الصورة السيئة مع ضرورة إعادة البسمة على وجوه جماهير المنتخب السعودي.

واختتم رينارد حديثه قائلًا: اللاعب المحترف بإمكانه اللعب في أي ملعب وفي أي مدينة، صحيح أن المنتخب يلعب هنا لأول مرة، ولكن الجماهير متعطشة لدعمنا، ونحن نرغب في إسعادهم لنسجل نتيجة مميزة في أول مباراة هنا.