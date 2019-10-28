رينارد: المنتخب السعودي من عمالقة القارة الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

قال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن الأخضر يُعد واحدًا من عمالقة كرة القدم الآسيوية.

وتحدث رينارد في تصريحات إعلامية له حيث قال: عندما وصلني عرض من الاتحاد السعودي لتدريب المنتخب، كنت أعرف جيدًا من هم لأنهم شاركوا في مونديال 2018، ولا يمكنني رفض العرض المقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لأنني أعلم تمامًا أن الأخضر واحد من عمالقة القارة الآسيوية، وبالتأكيد السعودية دولة كبيرة في كرة القدم.

وأضاف رينارد: خطتنا مبنية على مراقبة اللاعبين في البداية وكنا محظوظين لأننا شاهدنا أندية سعودية تلعب في آسيا والدوري بدأ، ونجحنا في التعرف على اللاعبين جيدًا في المعسكر الأول.

وتابع رينارد: هناك العديد من الأهداف أسعى إلى تحقيقها مع المنتخب السعودي، الأولى هي إنهاء المجموعة الرابعة من التصفيات ونحن في المركز الأول، ثم تجديد دماء الفريق لذلك نحرص على ضم اللاعبين الشباب لمنحهم الخبرة اللازمة لتأمين مستقبل المنتخب.

وأكمل رينارد حديثه قائلًا: اعتمدنا في أسلوبنا أمام سنغافورة على طريقة لعب 4/2/3/1 وكان تنظيم اللاعبين جيدًا فوق أرضية الملعب، فتمكنا من تقديم مباراة جيدة ومن ثم تحقيق الفوز بثلاثية بيضاء.