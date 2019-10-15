رينارد لـ جماهير المنتخب السعودي: نحتاج الصبر منكم

المواطن - محمد سمعه

أبدى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي رأيه، وذلك بعد تعادل الأخضر اليوم في مباراة فلسطين بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتحدث رينارد بعد المباراة قائلًا: كنا نُدرك صعوبة المباراة من قبل وهذا ما ظهر بشكل واضح في المباراة اليوم، فمنتخب فلسطين ليس بالمنتخب السهل وخصوصًا على أرضه.

وأضاف رينارد: أعتقد أنها نتيجة إيجابية بغض النظر عن أي شيء آخر كونها مباراة خارج الأرض وبين جماهير المنتخب المنافس، وغاب عنّا عامل التسديد على مرمى المنافس بشكل كاف، مما حدّ من خطورتنا في المباراة على منتخب فلسطين.

واختتم رينارد حديثه قائلًا: لدينا مجموعة جيدة من الأسماء الشابة، التي تحتاج إلى الصبر والدعم ولمزيد من الوقت لتقديم كل ما لديها.