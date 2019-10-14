رينارد: مستعدون لـ اللقاء تاريخي

المواطن - محمد سمعه

أوضح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي أن الأخضر جاهز لخوض لقاء تاريخي أمام فلسطين غدًا في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحافي قبل مباراة فلسطين قائلًا: لقاؤنا غدًا أمام فلسطين سيكون تاريخيًا والمباراة ستكون صعبة لأننا نلعب أمام منتخب مميز على أرضه وبين جماهيره.

وتابع رينارد: لدينا القدرة على اللعب تحت أي ظرف حيث إن لاعبي الأخضر معتادون على مثل هذه الأجواء التي تشهد كثافة الحضور الجماهيري للمنافس.

واختتم رينارد حديثه قائلًا: سلمان الفرج وجميع عناصر الأخضر جاهزون لمواجهة فلسطين.

ويملك المنتخب السعودي الأفضلية الواضحة في تاريخ مباريات السعودية وفلسطين حيث نجح الأخضر في الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاءين قبل خوض مباراة يوم الثلاثاء في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكانت مباراة السعودية وفلسطين الأولى أُقيمت ضمن ألعاب غرب آسيا 2005 حيث انتهت المباراة بفوز المنتخب السعودي بثنائية دون رد.

أما مباراة السعودية وفلسطين الثانية انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق في كأس العرب بعام 2012.

وفي مباراة السعودية وفلسطين الثالثة فاز الأخضر وديًا بثنائية دون رد في عام 2014، أما اللقاء الرابع بين البلدين فانتهى بفوز الأخضر بثلاثية مقابل هدفين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وكانت مباراة السعودية وفلسطين الخامسة انتهت بالتعادل السلبي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.