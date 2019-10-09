رينارد يحدد خطته لتجنب فخ الغضب الجماهيري

المواطن - محمد سمعه

يبحث الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن تحقيق الفوز الأول له غدًا الخميس مع الأخضر عند مواجهة منتخب سنغافورة في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكانت جماهير الأخضر أبدت غضبها الشديد من أداء المنتخب السعودي في ودية مالي، وفي الجولة الأولى من التصفيات أمام المنتخب اليمني، حيث قالت بأن رينارد لم يُحسن اختيار عناصره في هاتين المباراتين.

وسيعتمد رينارد في مباراة سنغافورة على المباغتة الهجومية وتصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت بشكل كبير في مباراتي مالي واليمن في شهر سبتمبر.

ويأمل رينارد في كسب ود وثقة الجمهور بتحقيق نتيجة الفوز غدًا أمام منتخب سنغافورة.

وتحدث هيرفي رينارد في المؤتمر الصحافي قبل مباراة السعودية وسنغافورة قائلًا: الشهر الماضي لعبنا مباراتين؛ واحدة كانت ودية أمام مالي وأخرى رسمية أمام منتخب اليمن، كان هناك تفاوت في المستوى، وهذا ما أدى إلى قلق الجماهير، ولكن الأخضر غدًا ليس لديه أي عذر أمام سنغافورة.

وتابع رينارد: أهمية المباراة تكمن أنها على أرضنا وأمام متصدر المجموعة، نحن قرأنا خصمنا جيدًا، ويجب أن نمحو الصورة السيئة مع ضرورة إعادة البسمة على وجوه جماهير المنتخب السعودي.

وتُقام مباراة السعودية وسنغافورة يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية.

واختتم المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، تحضيراته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في تمام السابعة والنصف مساءً.