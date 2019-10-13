رينارد يخرج عن صمته بعد هجوم حمدالله

المواطن - محمد سمعه

حرص المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على الرد على اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر بعد هجوم الأخير على الأول في الفترة الأخيرة.

وكشف حمدالله في وقت سابق مفاجأة جديدة حول أزمة استبعاده المتكرر من المنتخب المغربي حيث قال: هيرفي رينارد كان السبب الرئيسي في مغادرتي لمعسكر المنتخب المغربي قبل أمم إفريقيا وليس لخلافي مع بعض اللاعبين، المدرب كان يُعاملني بشكل سيئ للغاية.

وعلّق رينارد قائلًا بأنه يرفض التعليق على ما قاله حمدالله مضيفًا أن الحياة جميلة ولا يريد إفساد الأمور على نفسه.

وكان حمدالله انسحب من معسكر منتخب المغرب قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت بمصر؛ مما جعل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يستبعده من قائمة المغرب التي شاركت في البطولة.

وكشف مصطفى حجي مساعد المدرب في الجهاز الفني لأسود الأطلس في وقت سابق، أن المدير الفني استدعى حمدالله لكن الأخير رفض بحجة عدم استعداده للانضمام إلى أسود الأطلس.

وجاءت تصريحات مصطفى حجي ردًّا على رسالة حمدالله التي قالها عبر حسابه في الإنستجرام حيث قال بأنه لم يتلقَّ أي دعوة من أجل الانضمام للمنتخب المغربي في الفترة الحالية.

وكان المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، أكد خلال مؤتمر صحافي أنه استدعى حمدالله لمعسكر منتخب أسود الأطلس الحالي، مضيفًا أن حمدالله رفض الانضمام لمعسكر منتخب بلاده.