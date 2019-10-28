رينارد يسمح للاعبي #الهلال بالعودة بعد مباراة أوزبكستان
للمشاركة في نهائي دوري أبطال آسيا

رينارد يسمح للاعبي #الهلال بالعودة بعد مباراة أوزبكستان

2019/10/28
الساعة 8:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

وافق المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، هيرفي رينارد، على الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال بالسماح للاعبي الفريق الأول بالعودة إلى ناديهم بعد نهاية مباراة الأخضر ضد أوزبكستان.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأوزبكستاني، يوم 14 من شهر نوفمبر المقبل، في ختام الدور الأول من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وجاء قرار سماح مدرب الأخضر للاعبي الهلال تقديرًا لمهمة الفريق الوطنية التي سيخوضها في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ضد فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، يوم 24 من شهر نوفمبر المقبل.

وتقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد باراجواي وديًّا، يوم 19 من شهر نوفمبر دون مشاركة لاعبي فريق الهلال.


هل قرأت هذا ؟
  • عبدالفتاح عسيري.. يستعيد بريقه
    •
  • معسكر المنطقة الشرقية يُجهز الأخضر الشاب
    •
  • الأخضر يبدأ تصفيات أولمبياد طوكيو بالفوز على الهند
    •
  • فيديو.. وفد من بعثة الأخضر يزور المسجد الأقصى
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :