رينارد يكشف أوراق المنتخب السعودي لمواجهة فلسطين

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي عن تشكيلة الأخضر لمواجهة المنتخب الفلسطيني اليوم في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي مكونة من: محمد العويس، ياسر الشهراني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، محمد البريك، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، هتان باهبري، عبدالله الحمدان.

أما القائمة الاحتياطية للمنتخب السعودي فجاءت مكونة من: فواز القرني، أمين بُخاري، علي آل بليهي، عبدالله الشامخ، حسان تمبكتي، عبدالإله المالكي، سعود عبدالحميد، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، عبدالعزيز البيشي، هارون كمارا، فراس البريكان.

وتشهد قائمة المنتخب السعودي الحالية تواجد 4 لاعبين فقط حضروا مباراة فلسطين الأخيرة، التي أُقيمت ضمن تصفيات كأس العالم 2018 وتصفيات كأس أمم آسيا 2019 في ذلك الوقت.

وحضر كل من “الحارس محمد العويس، سلمان الفرج، يحيى الشهري، ياسر الشهراني” آخر مباراة لـ السعودية ضد فلسطين في تصفيات مونديال روسيا، التي أُقيمت في نوفمبر من عام 2015 في العاصمة الأردنية عمّان.

وتُقام مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الله.