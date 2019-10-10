رينارد يكشف أوراق المنتخب السعودي لمواجهة سنغافورة

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي تشكيلة الأخضر التي تواجه منتخب سنغافورة اليوم الخميس في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي مكونًا من: محمد العويس، ياسر الشهراني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، محمد البريك، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، عبد الفتاح عسيري، هتان باهبري، عبدالله الحمدان.

أما القائمة الاحتياطية لـ المنتخب السعودي فجاءت مكونة من: فواز القرني، أمين بُخاري، علي آل بليهي، علي لاجامي، حسان تمبكتي، عبدالله الشامخ، سعود عبد الحميد، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، عبدالعزيز البيشي، هارون كمارا، فراس البريكان.

وتنطلق مباراة المنتخب السعودي وسنغافورة في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وسبق لـ المنتخب السعودي أن حقق الفوز مرتين في تاريخ مباريات السعودية وسنغافورة، حيث تقابل المنتخبان مرتين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وفاز الأخضر في المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وهدفين دون رد.

وقبل إقامة مباراة المنتخب السعودي وسنغافورة قال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد: الشهر الماضي لعبنا مباراتين؛ واحدة كانت ودية أمام مالي وأخرى رسمية أمام منتخب اليمن، كان هناك تفاوت في المستوى، وهذا ما أدى إلى قلق الجماهير، ولكن الأخضر اليوم ليس لديه أي عذر أمام سنغافورة.

وأضاف رينارد: أهمية مباراة المنتخب السعودي وسنغافورة تكمن أنها على أرضنا وأمام متصدر المجموعة، نحن قرأنا خصمنا جيدًا، ويجب أن نمحو الصورة السيئة مع ضرورة إعادة البسمة على وجوه جماهير المنتخب السعودي.

وفي السياق ذاته، حرصت جماهير المنتخب السعودي على الحضور مبكرًا إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة وذلك لدعم الأخضر في مباراة السعودية وسنغافورة اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.