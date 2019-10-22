زياد بن نحيت وابنه نايف في مدرجات الهلال بعلامة الإعجاب

المواطن - الرياض - تصوير : خالد الحمودي

ساند الشاعر زياد بن نحيت وابنه نايف، نادي الهلال من المدرجات، أمس الثلاثاء، في مباراته أمام السد القطري ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والتي انتهت بتأهل الزعيم النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6/ 5.

وظهر زياد بن نحيت وابنه نايف في المدرجات، حيث التقطته عدسة “المواطن” وهو يشجع بحماسة بالغة واثقًا من تأهل الهلال في المباراة التي احتضنها إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، مشيرًا بعلامة الإعجاب المعروفة.

زياد بن نحيت شاعر سبق له أن فاز بجائزة شاعر المليون الشعرية عام 2009 كأول سعودي يحصد ذلك اللقب، وله كثير من الأبيات الشعرية التي يمتدح فيها المملكة وقيادتها وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تهنئة خاصة:

وفي وقت سابق، أرسل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رسالة تهنئة إلى نادي الهلال، بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكتب الفيصل: “ألف مبروك تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا.. مبروك للجميع”.

وأعرب رئيس هيئة الرياضة، عن أمنيته بالتوفيق لنادي الهلال في مهمته القادمة، وتحقيق اللقب الآسيوي الغالي.

وحجز الهلال بطاقة التأهل رسميًّا إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم الخسارة إيابًا أمام السد (2- 4)، مستفيدًا من فوزه ذهابًا (4- 1).