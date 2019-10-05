زيدان: هازارد كان يطير من الفرحة بعد هدفه الأول

زيدان: هازارد كان يطير من الفرحة بعد هدفه الأول

2019/10/05
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن البلجيكي إدين هازارد كان سعيدًا للغاية بعد إحرازه لأول أهدافه مع الريال أمام غرناطة اليوم بالدوري الإسباني.

وقال زيدان بعد مباراة غرناطة: هازارد أراد هذا الأمر، لقد كان سعيدًا للغاية في غرفة خلع الملابس، وأتمنى استمرار هذه اللحظات بالنسبة له.

وتابع زيدان: يجب أن نستمر دائمًا في رؤية إدين هازارد يُقدم هذا المستوى المميز.

واحتفل الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر تويتر بهدف إدين هازارد الأول مع الملكي قائلًا: نُبارك للاعبنا هازارد على هدفه الأول مع الريال.

يذكر أن نادي ريال مدريد تمكن اليوم من الفوز على غرناطة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الريال.

ويحتل ريال مدريد حاليًّا صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بفارق خمس نقاط عن نادي برشلونة صاحب المركز الرابع.


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