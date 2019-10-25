ساري: لا أختار مسدد الركلات الحرة بين رونالدو وبيانيتش

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري طريقة تحديد اللاعب المُسدد للركلات الحرة خلال المباريات، في ظل وجود الثنائي كريستيانو رونالدو وميرالم بيانيتش.

وقال ساري خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة يوفنتوس وليتشي قائلًا: “حتى الآن، ليس لدينا الكثير من الخيارات لعملية تدوير الفريق بالكامل، سنقوم بالتغيير فيما يتعلق بحالة وظروف اللاعبين”.

وأضاف: “ماتيا دي تشيليو تدرب مع بقية المجموعة لأيام قليلة، لكنه يحتاج للمزيد من الوقت ليكون في حالة بدنية مثالية. إذا كان كوستا لا يتدرب مع الفريق ويستمر النظر والمتابعة معه من قبل الجهاز الطبي فهذا يعني أنه غير مستعد بعد للعودة”.

وتابع ساري قائلًا: “الحرارة العالية يمكن أن تؤثر على إيقاع المباراة، كما حدث في فلورنسا، ومع ذلك، علينا أن نكون مستعدين لمواجهة مثل هذه الظروف”.

وتحدث ساري عن مُسدد الركلات الثابتة في يوفنتوس قائلًا: “كريستيانو رونالدو وميرالم بيانيتش يقررون فيما بينهم داخل أرض الملعب من سيسدد الركلة الحرة”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “رونالدو يحتاج للحصول على الراحة في بعض الأحيان، لكننا سنقرر متى بناء على ما يشعر به”.

وبشأن منافسه ليتشي، قال ساري: “ليتشي فريق استباقي، لا يتوقفون عن اللعب بأسلوبهم حتى لو كانوا في ورطة، لن تكون مباراة سهلة، هناك العديد من المخاطر التي يتعين علينا التعامل معها ذهنيًا”.

واستكمل: “ديبالا يلعب بشكل رائع دائمًا منذ بداية الموسم، لذا فأنا أتوقع منه أداءً مميزًا، ليس لدي شكوك في ذلك. أما بونوتشي فقد لعب كثيرًا هذا الموسم وهو يحتاج للراحة أيضًا، سنرى ما إذا كنا سنمنحه بعض الراحة خلال المباريات القليلة المقبلة”.

واختتم مدرب يوفنتوس تصريحاته قائلًا: “أنا معجب دائمًا ببيانيتش، إنه لاعب لديه الجودة، طلبت منه القيام ببعض الأشياء البسيطة دون تغيير طريقة لعبه بشكل طبيعي، إنه رائع في التعبير عن نفسه بمستويات كبيرة”.