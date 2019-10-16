سالزبروج يكشف موقفه من بيع هالاند

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الرياضي بنادي ريد بول سالزبروج النمساوي، كريستوف فروند، عن موقفه من رحيل مهاجم الفريق، إيرلينج هالاند خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال كريستوف خلال تصريحاته لموقع “كالتشيو ميركاتو”: “هالاند لن يرحل في يناير المقبل، يمكنني التأكيد على استبعاد هذه الفرضية، أمر صحيح أنه محبوب من قبل كثيرين لكن بالنسبة لنا، نحن نستمتع بوجوده معنا”.

ويُعد هالاند واحدًا من أبرز النجوم خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف في مباراتين أمام جينك البلجيكي وليفربول الإنجليزي.

ويرتبط النجم النرويجي هالاند مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سالزبورج بعقد يمتد حتى عام 2023 المقبل، ويُعد هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية أبرزها يوفنتوس وريال مدريد.

ونجح هالاند في تسجيل 18 هدفًا في 11 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سالزبورج منذ بداية منافسات الموسم الجاري.