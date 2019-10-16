ساما تحذر من 3 تعاملات مالية مشبوهة

ساما تحذر من 3 تعاملات مالية مشبوهة

2019/10/16
الساعة 9:52 صباحًا
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المواطن - الرياض

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من التساهل في إجراء التعاملات المالية مع جهات أو أفراد غير موثوقين، ما قد يترتب عليه دخول المتعامل في المساهمة بشكل أو بآخر في جرائم غسيل الأموال.

وشددت ساما على ضرورة عدم تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين، لأن ذلك قد يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال، كما حذرت من تنفيذ حوالات مالية من خلال قنوات غير رسمية، والتي يتم تنفيذها عادة خارج النظام المصرفي، حيث يمكن استغلال تلك الأموال في عمليات غسل أموال.

وأوضحت ساما أن قبول الشخص استخدام حساباته البنكية للإيداعات والسحوبات النقدية من أطراف أخرى، يجعله عرضة للاستغلال أو تكون مساهمة منه في تمرير عمليات مالية محظورة.

 


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