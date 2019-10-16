ساما تعتمد قواعد ممارسة التمويل متناهي الصغر .. هنا التفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما ” اعتماد قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر المحدثة والتي تطبق لتنظيم عمل الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في المملكة، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وبينت مؤسسة النقد أن التحديث الأخير يسهم في رفع كفاءة الشركات العاملة في هذا النشاط من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية بحسب طبيعة وحجم نشاط الشركة ونوع عملياتها.

كما تضمن التحديث الأخير رفع مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر من 50 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، الأمر الذي يعطي الشركات العاملة في هذا النشاط مساحة أوسع لتمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية. وأوضحت المؤسسة أن رفع مبلغ التمويل سيمكن أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومَن في حكمهم مِن الحصول على المزيد من النقد لتطوير أعمالهم والتوسع فيها.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي المهتمين من الجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الداعمين للمشاريع الصغيرة والشركات الراغبة في الاستثمار بهذا النشاط الحيوي إلى الاطلاع على قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر المحدثة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: (هنا).