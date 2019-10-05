ساما: 335 مليون ريال إجمالي العملات المعدنية المتداولة

ساما: 335 مليون ريال إجمالي العملات المعدنية المتداولة

2019/10/05
الساعة 4:13 مساءً
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المواطن - الرياض

أوضحت النشرة الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أنه بلغ المبلغ الإجمالي للعملات المعدنية المتداولة خارج “ساما”، أكثر من 335.7 مليون ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقارنةً بـ324 مليون ريال حتى نهاية يوليو الماضي، و135.5 مليون ريال بنهاية أغسطس 2018.

وسجلت فئة الريال المعدني الفئة الأكثر تداولاً بالسوق حتى نهاية أغسطس الماضي بـ142 مليون ريال، تلتها فئة الريالين بمبلغ 79.7 مليون، ثم فئة (50) هللة مسجلةً نحو 71.5 مليون ريال.

وكانت الفئة الأقل تداولاً من العملات المعدنية خلال الفترة المذكورة، الهللة الواحدة بإجمالي مبلغ 278 ألف ريال، ثم فئة (5) هللات بمبلغ إجمالي قرابة 2.7 مليون ريال، ففئة (10) هللات بمبلغ 5.7 مليون ريال.


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