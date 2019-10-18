سامي الجابر ردًّا على بيان الرابطة: شهادتكم تُثبت صحة موقفي ولنتابع الهلال

المواطن - محمد سمعه

رد سامي الجابر، نجم الهلال الأسبق، على بيان رابطة الدوري السعودي للمحترفين الذي أُصدر اليوم للرد على أزمة القوائم المالية الخاصة بنادي الهلال.

وكتب سامي الجابر عبر حسابه في تويتر: شكرًا لرابطة دوري المحترفين على الإقرار بوصول القوائم الخاصة بكرة القدم واللي حصل بها على الرخصة الآسيوية وهي شهادة بسلامة هذه القوائم المدققة.

وأضاف الجابر: ما يتعلق ببقية الألعاب وقوائمها أعتقد إذا كانت ذاكرتي جيدة رفعت للبنك الدولي؛ لأن قيمتها بالمليارات، الهلال بيلعب الآن نتابع.

وكان بيان الرابطة جاء كالتالي: “ردًّا على التساؤلات الإعلامية الواردة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشأن ما ذكره رئيس نادي الهلال الأسبق، سامي الجابر عن رفع قوائم مالية للزعيم إلى الرابطة في إحدى تغريداته على منصة التواصل الاجتماعي تويتر”.

وتابع: “تود الرابطة أن توضح أنها تتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية خاصة بنشاط كرة القدم من نادي الهلال وغيره من الأندية المشاركة في الدوري كمتطلب رئيسي للحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من نادي الهلال”.

وأضاف: “أما غير ذلك من التقارير فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع لها شيء بخصوص ما يتم تداوله إعلاميًّا، حيث إن رابطة الدوري ليست جهة رقابة أو تدقيق لكنها على استعداد لفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة لدينا، وذلك في بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة”.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أكدت أنها لم يصلها أي تدقيق عن مبلغ الـ170 مليون ريال من سامي الجابر، ليوضح عبر “تويتر”، أنه يقصد بأنه أرسل هذا التدقيق إلى رابطة دوري المحترفين.