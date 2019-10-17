سان جيرمان يقترب من خطف صفقة يوفنتوس المرتقبة

المواطن - مروة نبيل

يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي منافسة قوية للغاية لحسم صفقته المرتقبة، ساندرو تونالي خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع اللاعب الإيطالي.

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان يرغب أيضًا في ضم لاعب الوسط الإيطالي الشاب، ساندرو تونالي، نجم بريشيا، المستهدف من يوفنتوس الإيطالي.

ويأمل المدير الرياضي لنادي سان جيرمان، ليوناردو، في التعاقد مع “ماركو فيراتي جديد”، بعدما انضم الأخير بنفس الطريقة، من أحد الأندية الصغرى في إيطاليا، ليسطّر تاريخًا في الفريق الفرنسي.

وشارك تونالي صاحب الـ20 عامًا، في مباراته الأولى مع إيطاليا أمام ليشتنشتاين مؤخرًا، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وينتهي عقد تونالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بريشيا بنهاية الموسم المقبل، ما يؤكد وجود نية لبيعه الصيف المقبل، لتحقيق أكبر استفادة مادية.