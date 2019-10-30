سان جيرمان يُبقي فيراتي حتى 2024

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تجديد تعاقده رسميًّا مع نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم، الإيطالي ماركو فيراتي.

وأشار الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى أن العقد الجديد للإيطالي فيراتي حتى نهاية منافسات موسم 2023/ 2024.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد فيراتي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم المقبل، وسط ترقب من عدد من الأندية الكبرى، ومنها برشلونة ويوفنتوس، إلا أن الفريق الفرنسي قطع الطريق، وجدد تعاقده.

وانتقل فيراتي، صاحب الـ26 عامًا، إلى صفوف باريس سان جيرمان عام 2012، قادمًا من فريق بيسكارا الإيطالي، ولعب معه 290 مباراة، ونجح في تسجيل 9 أهداف، وصنع 48 هدفًا.