سببان يدفعان النصر للفوز على الهلال

المواطن - محمد سمعه

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فترة من عدم الاستقرار في النتائج خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد التعادل مع النادي الأهلي في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر، إلى تحقيق النتائج الإيجابية للفريق النصراوي من أجل تهدئة حدة الغضب والقلق لدى جماهير أصفر العاصمة بعد تذبذب الأداء والنتائج بالفترة الأخيرة.

وسيكون السبب الأول الذي يدفع النصر للفوز على الهلال، هي النتيجة الإيجابية التي حققها العالمي في آخر مواجهة له مع الهلال في الدوري، حيث تعادل النصر في لقاء الدور الأول مع الهلال في ملعب جامعة الملك سعود بثنائية لكل فريق، ثم فاز النصر على الهلال بثلاثية مقابل هدفين في لقاء الدور الثاني الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

والسبب الثاني هو ذكر تقارير صحافية أن عبدالعزيز بغلف، عضو شرف نادي النصر، كان وعد لاعبي الفريق الأول بالحصول على مكافآت تصل إلى نصف مليون ريال في حال الفوز على الهلال في الجولة الثامنة من الدوري.

وستُقام مباراة الهلال والنصر يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.