المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الإصابات بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يحرمه من لاعبين مؤثرين في مباريات مهمة.

وفسَّر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود السر وراء هذه الأزمة خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الإعداد قد يكون سبب إصابات لاعبي الهلال المتكررة منذ 3 مواسم”.

وأيد الإعلامي حمدان الغامدي وجهة نظير أباعود، وقال خلال تصريحاته الإذاعية: “الإعداد الجيد قبل بداية الموسم يقلل من حدوث الإصابات في الفريق.. واللاعب نفسه هو سبب الإصابة”.

وكان نادي الهلال قد أعلن عن تعرض 5 من لاعبيه للإصابة بعد مباراته ضد السد القطري، حيث يُعاني الثلاثي الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الإيطالي جيوفينكو وعبدالله المعيوف من كدمات، ولم يُشاركوا في مران الأمس.

وأجرى محمد كنو أشعة وفحوصات طبية على موضع إصابته في العضلة الضامة، ولم تتحدد مدة غيابه، فيما أثبتت الفحوصات التي خضع لها النجم سالم الدوسري إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، وسيغيب لمدة 10 أيام.