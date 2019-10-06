سبب جديد للإصابة بـ سكري الحمل

المواطن - متابعة

أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل، قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسكري الحمل.

ووفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة “BMJ Open”، نقلت CNN ملخصها، اتضح أن الخطر المتزايد يبدو أكبر بالنسبة للعقاقير المضادة للاكتئاب فينلافاكسين والأميتريبتيلين، وقد أشارت هذه الدراسة إلى وجود علاقة، ولكن ليست سببية.

وقالت مؤلفة الدراسة أنيك بيرارد، الأستاذة بجامعة مونتريال في كندا ومديرة الأبحاث المتعلقة بالأدوية والحمل في مركز “CHU Sainte-Justine” الطبي: “هذه الدراسة توفر قطعة أخرى من اللغز، حيث إنها تشكل خطرًا متزايدًا نتيجة استخدام مضادات الاكتئاب أثناء الحمل”.

وأضافت أن الاكتئاب يجب علاجه أثناء الحمل، مشيرة إلى تواجد أشكال عديدة من العلاجات، ومضادات الاكتئاب. وتابعت قائلة إنه إذا كانت المرأة حاملًا وتتناول مضادات الاكتئاب، فلا ينبغي لها أن تتوقف بنفسها، ولكن يجب أن تتناقش مع طبيبها المعالج لتقييم أفضل السبل للمضي قدمًا.

ويمكن أن يزيد سكري الحمل، وهو مرض السكري الذي يحدث لدى النساء أثناء الحمل، من خطر حدوث مضاعفات معينة لكل من الأم والطفل، بما في ذلك مخاطر ارتفاع ضغط الدم بالنسبة للأم الحامل، بحيث قد تحتاج إلى ولادة قيصرية، وانخفاض السكر في الدم لدى الطفل، ما قد يؤدي إلى تطور مرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة.