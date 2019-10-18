سبب رفض الريال مواجهة برشلونة في برنابيو

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، عن سبب رفض ريال مدريد لعب مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد طلبت من برشلونة وريال مدريد، نقل الكلاسيكو من معقل البارشا “كامب نو” إلى “سانتياجو برنابيو”، بسبب رفض الأمن إقامة المباراة، يوم 26 أكتوبر، إلا أن الثنائي رفض الأمر.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن برشلونة لا يريد اللعب في “سانتياجو برنابيو”، حتى لا يقوم بـ 3 رحلات متتالية إلى إيبار والتشيك ومدريد.

كما أن الريال يتفوق على برشلونة بنقطتين في ترتيب الدوري الإسباني، لذلك يُريد مدرب البارشا إرنستو فالفيري خوض المباراة في ملعبه والفوز على المرينغي، بدلًا من اللعب في البرنابيو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن رفض الريال لتغيير ملعب الكلاسيكو، يعود إلى مشكلة اقتصادية، وهي أن أمام المرينغي ما يقرب من أسبوع فقط لتسويق تذاكر مباراته ضد برشلونة.

وعلى الرغم من أن أغلب الحضور من جماهير الريال سيأتي من خلال التذاكر الموسمية، إلا أن المرينغي يرى أن الأمر سيختلف اقتصاديًا إذا تم منحهم مدة تصل إلى شهر ونصف للعمل على تسويق تذاكر الكلاسيكو.