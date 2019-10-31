سبب عزوف الجماهير عن ديربي جدة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

على غير المتوقع، لم تُقبل جماهير الأهلي والاتحاد على شراء تذاكر مباراة ديربي جدة في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت منصة مكاني قد طرحت تذاكر ديربي جدة قبل عدة أيام، إلا أن الجماهير لم تقبل على شرائها بأعداد كبيرة، حيث تم بيع 14 ألف تذكرة تقريبًا.

ويلعب الأهلي والاتحاد اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي الرياضي حمدان الغامدي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “أصبح هناك رتابة بالأداء في ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد .. وهذا ما انعكس على إقبال الجماهير”.

وتابع الغامدي خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “لقاء الأهلي والاتحاد يعتبر انطلاقة جديدة للناديين، وأنظار الجماهير عامة ستكون على هذا اللقاء لذلك نأمل أن يكون بالمستوى المأمول”.

وعلق الكاتب الرياضي وائل النجار على عزوف الجماهير قائلًا: “ديربي الأهلي والاتحاد لم يعد كما كان خلال السنوات الماضية.. والاتحاد يعاني من جميع النواحي وذلك ما تسبب في حدوث انقسام جماهيري”.