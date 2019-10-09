ستيفانو بيولي مدربًا لـ ميلان لمدة موسمين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني السابق لإنتر ميلان وفيورنتينا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالروسونيري لمدة موسمين خلفًا لماركو جيامباولو.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ستيفانو بيولي سيتولى تدريب ميلان بعد التوقف الدولي في محاولة منه لإنقاذ الروسونيري من البداية السيئة التي حققها الفريق في الدوري الإيطالي بالموسم الجاري.

ويُقدم نادي ميلان حاليًا أسوأ نتائج له في الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثالث عشر بعدما نجح في تحقيق 3 انتصارات فقط في آخر سبع مباريات بالدوري الإيطالي.

يذكر أن ميلان كان فاز على نادي جنوى في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وسيواجه ميلان فريق ليتشي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي يوم 20 أكتوبر الجاري.