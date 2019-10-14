سحب رعدية وغبار يحجب الرؤية على المدينة

سحب رعدية وغبار يحجب الرؤية على المدينة

2019/10/14
الساعة 10:01 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة, ومحافظات العلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع, وذلك بدءاً من الساعة الـ 12 ظهراً, وتستمر حتى الـ 9 مساءً
بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة, واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.


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