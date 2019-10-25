سرقة ماسة بـ 1.8 مليون دولار من معرض ياباني

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت وكالة أنباء كيودو، نقلاً عن الشرطة اليابانية، عن سرقة ماسة من معرض بيع المجوهرات في مدينة يوكوهاما في اليابان.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، الروسية يبلغ وزن الماسة 50 قيراطاً، ويُقدر ثمنها بنحو 1.8 مليون دولار، وبدأت الشرطة تحقيقًا في الواقعة.

وجرى تقديم هذه القطعة النادرة خلال معرض تجاري في مركز “باسيفيكو” للمعارض في يوكوهاما، إحدى ضواحي طوكيو.

وكان أحد موظفي المعرض لاحظ أن الماسة مفقودة قبيل نهاية المعرض، لكنه أكد أنها كانت موجودة قبل ساعة من ذلك، وبقيت جميع قطع المجوهرات الأخرى سليمة.

وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبة، رجلاً مسناً محاطاً بإحكام بمجموعة من النساء بالقرب من الواجهة التي عُرضت فيها الماسة، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانوا متورطين في السرقة.