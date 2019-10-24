سرقت كفيلها وهربت بكيس بلاستيكي!

المواطن - متابعة

أمرت النيابة العامة في دبي بإحالة خادمة أفريقية إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة من الكفيل، وقد لاذت بالفرار بعد أن وضعت المسروقات في كيس بلاستيكي.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنه في صباح يوم الواقعة توجهت إلى مقر عملها تاركة الخادمة في المنزل وعند عودة ابنتها من الجامعة أفادت الخادمة أنها مريضة، فقامت ابنتها بإعطائها الدواء، وبعدها بـ3 ساعات تقريباً شاهدت الابنة الخادمة تحمل كيساً بلاستيكياً في يدها متجهة خارج المنزل وعندما حاولت النداء عليها لم تُجب، بحسب “البيان”.

وتابعت أنها حين عادت المجني عليها إلى البيت لم تجد الخادمة، ووجدت باب الخزنة مفتوحاً، وقد اختفت قلادة ذهبية بقيمة 700 درهم، ومبلغ نقدي 5 آلاف درهم، وجواز سفرها، وهاتف بقيمة 700 درهم كانت تستخدمه، وعليه قامت بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب السرقة.