سر إصابة عبدالفتاح آدم وحقيقة أزمته مع #النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف هشام العريني، وكيل أعمال عبدالفتاح آدم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن سبب إصابة اللاعب، والتي تسببت في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان عبدالفتاح آدم قد انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من صفوف التعاون، ولكنه لم يلعب أي مباراة مع العالمي بسبب الإصابة.

وانتشرت أنباء أن عبدالفتاح آدم صاحب الـ24 عامًا، لن يُشارك في أي مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم أو عودته ستكون خلال الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح العريني خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، أن عبدالفتاح آدم، تعرض لإصابة نهاية منافسات الموسم الماضي، إلا أنه تعافى منها قبل أسبوع واحد فقط من انضمامه إلى فريق النصر.

وأكد وكيل أعمال عبدالفتاح آدم، أنه فور دخول اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تجددت الإصابة، وحدد الجهاز الطبي له فترة شهرين، قبل أن يعود إلى الملاعب مرة أخرى.

وأشار هشام العريني، إلى أن عبدالفتاح آدم، شعر بعد 40 يومًا بالتحسن، ولكنه استعجل في العودة إلى الملاعب مجددًا، لتعود إصابته للمرة الثالثة، ويخضع حاليًّا إلى برنامج تأهيلي مكثف.

وأضاف العريني خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “وعلى البرنامج الذي وضع له سيكون جاهزًا بعد مباراة الهلال، أي بعد أسبوعين”.

وعن حقيقة أزمة عبدالفتاح آدم المالية مع نادي النصر، أكد العريني أنه لا صحة لهذه الأنباء، مشددًا على أن اللاعب استلم جميع مستحقاته المالية من الإدارة، بجانب جميع الامتيازات المالية المنصوص عليها في العقد.