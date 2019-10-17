سر استبعاد محمد الشلهوب من مباراة الهلال وضمك

المواطن - محمد سمعه

سيغيب محمد الشلهوب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن مباراة ضمك المقرر إقامتها غدًا في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن محمد الشلهوب لم يُشارك في التدريبات بسبب شعوره بآلام في الركبة، وسيتم إجراء مزيد من الفحوصات الطبية للوقوف على حالته.

من ناحية أخرى، قال فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال إن مجلس إدارة أزرق العاصمة قدم 2000 تذكرة للجماهير تقديرًا للراحل عبدالله الشريدة نجم الأزرق السابق من أجل حضور لقاء ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب ابن نافل تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: باسمي ونيابة عن مجلس إدارة النادي، وتقديرًا لمن قدم الكثير لنادي الهلال وساهم في تحقيق البطولات وهو النجم عبدالله الشريدة رحمه الله، نقدم 2000 تذكرة لجماهير الزعيم، من أجل حضور مباراة ضمك.

وأضاف ابن نافل: نتطلع لحضور جماهير الزعيم غدًا ومساندة الفريق في مواجهته الهامة.

ويحتل نادي الهلال المركز الأول في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة.