سر تراجع سعر الريال في مصر أمام الجنيه

المواطن - سعد البحيري

شهد سعر صرف الريال السعودي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، ليسجل حوالي 4.31 جنيه بعد أن وصل في بعض الفترات إلى 4.75 جنيه.

وبالرغم من تثبيت سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار عند 3.75 ريال لكل دولار إلا أن تراجع الدولار في مصر ساهم في تراجع أسعار العديد من العملات بعد القوة الملحوظة التي بدأ يحققها الجنيه المصري للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف قبل أكثر من 3 سنوات.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية حوالي 16.23 جنيه بعدما وصل في فترات سابقة إلى 19.60 جنيه وظل أكثر من عامين ونصف فوق حاجز الـ18 جنيه.

وبدأت العملة المصرية في التحسن خلال الفترة الأخيرة ما أدى إلى تراجع الدولار عن سقف الـ18 جنيهًا وواصل هبوطه فيما يرى العديد من الخبراء أن هذا الأمر من المتوقع أن يستمر طويلًا.

ونفس الأمر ينطبق على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فمن المقرر أن يواصل الهبوط إلى ما يوازي 4 جنيهات تقريبا إذا استمرت بيانات الاقتصاد المصري في التحسن وهذا بالطبع لا يؤثر في قوة الريال السعودي التي ترتبط أساسًا بالاقتصاد السعودي لا المصري.

وعن الأسباب التي ساهمت في تراجع سعر الريال وغيره من العملات الأجنبية في مصر، قال محللون إن انخفاض أسعار الفائدة على ودائع الدولار في البنوك التجارية إلى 3%، بالتزامن مع إعلان المركزي المصري عن ارتفاع احتياطياته الدولية ساعدا على تحسن العملة المصرية.

ومن المتوقع أن تستمر حالة تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أقل من 16 جنيهًا بحلول العام المقبل.

يذكر أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت اليوم أن نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر تسارع إلى 11.78 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.

وبلغ المعروض النقدي 3.93 تريليون جنيه مصري (242.44 مليار دولار) في نهاية أغسطس، مقارنة مع 3.88 تريليون جنيه في نهاية يوليو.