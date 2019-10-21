سر غضب النصراويين من فيتوريا قبل مواجهة #الهلال

المواطن – محمد سمعه

أبدت فئات عديدة من جماهير نادي النصر غضبها وعدم رضاها على القرار الأخير من المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر بعد الفوز على نادي الرائد في الجولة السابعة.

وكان روي فيتوريا أصدر قرارًا يقضي بإراحة نجوم أصفر العاصمة لمدة يومين من التدريبات ثم العودة للتدريبات مساء غدًا الثلاثاء.

وعلّق حساب يحمل اسم نواف بن حسام على قرار فيتوريا قائلًا: “راحة يومين، فيتوريا مثل العاطل يتحمس للوظيفة وإذا توظف يشد حيله أول شهرين وبعدها يبدأ يتكاسل، فريقك ارتاح 20 يومًا والآن تعطيه راحة، وعندك مباراة مهمة بعد أيام”.

وأضاف حساب يحمل اسم محمد: “صاحيين أنتم؟ إجازة وهم جايين من توقف، الفريق ضد الرائد ما هو قادر يكمل الشوط الثاني وهذا يعني أن اللاعبين محتاجين تكثيف تدريبات لياقية، وتدليع اللاعبين بهذا الشكل، ما كنا نشوفه في عهد السويلم، الشدة مطلب”.

وقال حساب يحمل اسم أحمد العُمري: “تونا راجعين من فترة توقف طويلة في بداية الموسم اللاعبين محتاجين مضاعفة التمارين والجهد لأننا نشاهد البعض غير قادر على استمرار 90 دقيقة بنفس الرتم، راحة يومين!!!!! علامة استفهام من فيتوريا”.

من ناحيةأخرى، وعد عبدالعزيز بغلف عضو شرف النصر لاعبي العالمي بمنحهم مكافآت تصل إلى 660 ألف ريال في حال نجحوا في الفوز على الهلال، ومن المقرر إقامة مباراة الهلال والنصر يوم 27 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكرر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر، سيناريو الموسم الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال، وكان حمد الله سجل هدفين في دوري الموسم الماضي قبل مواجهة نادي الهلال في الثامن من ديسمبر من عام 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفي الموسم الحالي كرر حمد الله الأمر ذاته بإحرازه هدفين حتى الآن في مسابقة الدوري قبل مواجهة نادي الهلال يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة على ملعب الجامعة، وكان حمد الله سجل الهدف الثاني له في الدوري موسم 2019-2020 بعد إحرازه للهدف الأول في شباك نادي الرائد.

وسجل حمد الله الهدف الأول للنصر في شباك الرائد عند حلول الدقيقة الثامنة عشرة، ليكون الهدف الثاني لحمد الله في دوري المحترفين بالموسم الجاري، وذلك بعد أن سجل الهدف الأول في شباك ضمك يوم 22 أغسطس الماضي في لقاء الجولة الأولى.

ونجح النصر في التخلص من رقم سلبي لاحقه خلال الجولات الثلاث الماضية، حيث سجل هدفًا بعد أن عانى من عدم التسجيل في آخر ثلاث جولات بـ دوري المحترفين.