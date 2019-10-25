سعدان: الحظ السيئ لازمَ #الفتح بداية الموسم

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، المغربي مروان سعدان أن النموذجي عانى من سوء الحظ بداية الموسم الرياضي الحالي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المدرب الجديد، يانيك فيريرا يثق في اللاعبين.

وشدد سعدان على أن الفتح لا يستحق المركز الذي يقع فيه حاليًا في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مضيفًا: “وأرى أن الحظ السيئ لازمنا بداية الموسم، خاصة أن الإحصائيات والأرقام تصب في مصلحتنا”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “لم أجد اختلافًا كبيرًا بين أسلوب فتحي الجبال وفيريرا، ومدربنا الجديد مؤمن بقدرات اللاعبين.. وأرى أن الاختلاف بين الدوري السعودي والمغربي يكمن في عدد المحترفين الأجانب”.

وعن حياته في الأحساء، قال مروان سعدان: “أحب المدن الساحلية بسبب نشأتي بالقرب من البحر فهو يُنسيني عالم كرة القدم، وأعجبني التراث الأحساوي”.

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث تلقى 5 هزائم وتعادل مرة واحدة، قبل أن ينتفض في الجولة الماضية ويفوز على العدالة بنتيجة 5/3، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز قبل الأخير.