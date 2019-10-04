سفر المنتخب السعودي لـ فلسطين .. دعم مستمر من المملكة لأشقائها

المواطن - محمد سمعه

سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مباراة فلسطين في تصفيات آسيا المزدوجة يوم 15 أكتوبر الجاري، بعد موافقة اتحاد القدم على خوض الأخضر للمباراة في مدينة رام الله الفلسطينية.

وتأتي موافقة اتحاد القدم على سفر المنتخب السعودي إلى فلسطين كرسالة دعم من المملكة العربية السعودية للرياضة العربية والشباب العربي في كل أنحاء الوطن العربي، والشباب الفلسطيني ليسوا استثناء من هذا الدعم.

وقبل سفر المنتخب السعودي إلى فلسطين، سبق للمملكة دعم تطوير قطاع الرياضة في غزة بـ8 ملايين دولار أمريكي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن الطبيعي أن يحظى حدث مشاركة المنتخب السعودي ولعبه في رام الله باهتمام بالغ من الأوساط العربية والفلسطينية؛ نظير الدعم الكبير الذي قدمته وتقدمه الرياض لصالح تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وحلل العديد من النقاد الرياضيين موافقة اتحاد القدم على ذهاب المنتخب السعودي لـ فلسطين حيث قال عبدالله المالكي: ذهاب الأخضر إلى رام الله حدث تاريخي وهو دعم للمنتخب الفلسطيني.

أما الناقد الرياضي عدنان جستنيه فقال: سفر المنتخب السعودي إلى فلسطين شيء رائع، ووقفات المملكة مع الشعب الفلسطيني معروفة حتى على مستوى الرياضة.

وفي السياق ذاته قال الناقد عبدالكريم الحمد: سفر المنتخب السعودي إلى رام الله شيء يستحقه أشقائنا في فلسطين، ووقفات المملكة مع شعب فلسطين لا تعد ولا تحصى، سواء رياضيًّا أو سياسيًّا أو اقتصاديًّا.

وقال الناقد خالد الشعلان حول سفر المنتخب السعودي: المملكة على جميع الأصعدة السياسية والرياضية دائمًا مساعدة للدول العربية.

وأكد جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على سعادته الكبيرة بموافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على إقامة مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الفلسطيني يوم 15 أكتوبر في تصفيات آسيا المزدوجة بمدينة رام الله الفلسطينية.

ونقلت قناة العربية تصريحات جبريل الرجوب الذي قال: سعداء للغاية بموافقة الاتحاد السعودي على طلبنا، وسوف نستقبل المنتخب السعودي استقبالًا مميزًا ليعلم الجانب السعودي كم هي محبتنا وتقديرنا في فلسطين لقياداته ولشعبه ولتاريخه الكبير.