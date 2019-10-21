سفير البرازيل ضيفًا على هيئة الرياضة

المواطن - محمد سمعه

استقبل عبدالإله الدلاك مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، مارسيلو ديلا نينا سفير دولة البرازيل لدى المملكة اليوم الاثنين في مقر هيئة الرياضة في جدة.

ونشر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر صورًا من استقبال عبدالإله الدلاك للسفير البرازيلي، حيث شهد اللقاء حضور الأمير فهد بن جلوي مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفي وقت سابق، عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اجتماعًا مع الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة جدة يوم 29 سبتمبر الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر صورًا من اجتماع عبدالعزيز الفيصل مع توماس باخ في مقر هيئة الرياضة بجدة، وذلك أثناء زيارة باخ للمملكة التي تخللها مجموعة من الاجتماعات الهامة.

وكان الأمير عبدالعزيز الفيصل استقبل توماس باخ والوفد المُرافق له فور وصولهم إلى جدة في زيارة رسمية إلى المملكة.