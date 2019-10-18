سلسلة سلبية لـ الفتح في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من تراجع النتائج خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفتح يملك سلسلة سلبية في الدوري، وذلك قبل مباراته ضد العدالة اليوم.

ولم يفز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في آخر 9 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر في 5 مواجهات، وانتهت 4 لقاءات بالتعادل.

وأضافت شبكة “أوبتا”، أن الفتح انهزم في آخر 4 مباريات على التوالي خاضها خارج ملعبه، وهي أطول سلسلة هزائم بين الفرق الحالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب العدالة ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، عند الساعة 5:50 مساء، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة.