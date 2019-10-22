سلمان الدوسري: من رحم المعاناة يظهر البطل.. #الهلال فوق الجميع

المواطن - مروة نبيل

هنأ الإعلامي والكاتب الصحفي سلمان الدوسري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكتب الدوسري عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من رحم المعاناة يظهر البطل.. الهلال فوق الجميع.. الزعيم مصدر فخر”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على حساب السد القطري بنتيجة 6/ 5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، خاصة أنه قدم مستوى مميزًا في النسخة الحالية، ويُعد واحدًا من أفضل الفرق في البطولة.