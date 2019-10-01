سلمان الفرج أفضل لاعب في مباراة الهلال والسد

المواطن - مروة نبيل

توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، سلمان الفرج، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال والسد القطري التي أُقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2019.

سلمان الفرج يتألق:

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للنجم سلمان الفرج من مباراة الهلال والسد القطري اليوم، وكشف عن اختياره كأفضل لاعب في المواجهة الآسيوية، وهنأه على مستواه.

وظهر سلمان الفرج بمستوى مميز خلال مباراة الهلال والسد القطري التي أُقيمت على ملعب “جاسم بن حمد”، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت بفوز الزعيم برباعية مقابل هدف.

الهلال والسد:

وشهدت مباراة الهلال والسد القطري تألقًا لافتًا من لاعبي الزعيم، حيث نجحوا في تحويل تأخرهم بهدف إلى فوز برباعية، وكان نجم الأزرق، بافيتيمبي جوميز قد أحرز هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 14.

وانتفض لاعبو الزعيم، وسجل جوميز هدف التعادل في الدقيقة 33، وحصل لاعب الفريق القطري عبدالكريم حسن على بطاقة حمراء في الدقيقة 36، ليكمل فريقه مباراة الهلال والسد بـ10 لاعبين.

وأحرز علي آل بليهي الهدف الثاني عند الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والسد بتقدم الأزرق بنتيجة 2/1، قبل أن يسجل جوميز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60.

وسجل النجم محمد الشلهوب الهدف الرابع في الدقيقة 67، لتنتهي مباراة الهلال والسد بفوز الزعيم بنتيجة 4/1، ليقترب من التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.