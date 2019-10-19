سمر المقرن بعد وصولها من بيروت: الحمد لله على نعمة السعودية
كانت في رحلة لتصوير حلقة من برنامج كلام نواعم

سمر المقرن بعد وصولها من بيروت: الحمد لله على نعمة السعودية

2019/10/19
الساعة 2:49 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - احمد العطوي - تبوك

قالت الإعلامية والكاتبة في صحيفة الجزيرة سمر المقرن عقب وصولها إلى الأراضي السعودية بعد فترة عصيبة قضتها في بيروت “الحمد لله أنني سعودية والحمد لله على نعمة السعودية”.

وكانت الإعلامية سمر المقرن قد مرت بظروف عصيبة خلال التظاهرات والاحتجاجات التي تعم معظم المدن اللبنانية، وتمكنت من الوصول إلى الفندق الذي حددته السفارة لإجلاء المواطنين السعوديين ليتم نقلهم إلى المملكة”.

وأضافت: وصلت إلى وطني بحمد الله بعد فترة عصيبة قضيتها في لبنان⁩ والشكر لسعادة السفير الرائع وليد بخاري ‏ولسفارة المملكة في لبنان ‏على كل الاهتمام الذي قدموه لي ولغيري من أبناء السعودية.. ‏بيض الله وجوهكم”.

يذكر أن المقرن وصلت في وقت سابق، إلى العاصمة اللبنانية ” بيروت ” لتصوير حلقة من برنامج ” كلام نواعم ” ولكن ساءت الأحوال الأمنية وبدأت المظاهرات؛ ما أدى إلى توقفها عن تصوير الحلقة والعودة إلى الأراضي السعودية.


هل قرأت هذا ؟
  • سمر المقرن بعد وصولها من بيروت: الحمد لله على نعمة السعودية
    •
  • قطع الطرق المؤدية إلى مطار بيروت ومداخل العاصمة
    •
  • فيديو.. معرض الذاكرة الدبلوماسية يرسخ العلاقات السعودية اللبنانية
    •
  • حادث مروع ينهي حياة راما شاهين بطلة باب الحارة 10
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم