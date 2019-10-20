سمير جعجع : عدم استقالة حكومة الحريري خطأ كبير

المواطن - متابعة

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن عدم استقالة الحكومة اللبنانية بالكامل، تلبية لنداءات الشارع الغاضب، هي خطأ كبير.

وطالب جعجع في تصريحات صحفية اليوم بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدًا عن الأكثرية الحزبية أو الأغلبية النيابية الحالية.

وكان سمير جعجع قد أعلن استقالة وزراء تكتل الجمهورية القوية من الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري مشيرًا إلى أن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المالي المعيشي المتفاقم، بالإضافة إلى عجزها في مواجهة مجموعة الأزمات المعيشية التي شهدتها لبنان في الأيام والأسابيع الأخيرة.

وقال جعجع في بيان الاستقالة: يجب على الطبقة السياسية الحالية أن ترتاح قليلًا فهي تعبت كثيرًا ويجب تشكيل حكومة من مجموعة من الاختصاصيين المشهود بكفاءتهم ولنتركهم يعملون من أجل إنقاذ البلاد وإن فشلوا يمكن للأكثرية النيابية إسقاط هذه الحكومة في أي وقت.

وتابع سمير جعجع أن هناك مجموعة تراكمات من الجو السياسي الفاسد إلى الممارسات في الدولة التي دفعت الناس إلى القيامة (المظاهرات) .. الناس اليوم في الشارع لأن لا حلّ أمامها سوى النزول إلى الشارع من أجل التعبير عن وجعها.

وتابع رئيس حزب القوات اللبنانية : الأكثرية الوزارية هي المسؤولة واليوم لا يمكن أن نحيي ميتا ولو تعهّدت هذه الأكثرية بالالتزام بالإصلاحات لأن هذه الحكومة أصبحت منتهية الصلاحية والناس هم من أنهوا هذه الصلاحية.

وكانت لبنان شهدت موجة من المظاهرات الشعبية غير المسبوقة شاركت فيها كل فئات وطوائف الشعب اللبناني احتجاجًا على تفشي الفساد وتدني مؤشرات الأداء الاقتصادي وعجز الحكومة عن حل المشاكل وتلبية احتياجات المواطنين.