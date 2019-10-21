سمير جعجع: نصر الله لا يقرأ جيدا إشارات الشارع

المواطن - متابعة

نقلت “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام” عن سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، قوله في حديث صحافي، إن مواقف زعيم حزب الله حسن نصر الله الأخيرة، “تدل على أنه لا يقرأ جيداً الإشارات الواردة من الشارع، بدليل أن الناس لم يتوانوا عن التظاهر في أهم معاقل حزب الله وحركة أمل”.

وأضاف: “لا أعرف الأسباب التي دفعت وليد جنبلاط إلى التراجع عن الاستقالة”.

وكان جعجع أعلن استقالة وزرائه من الحكومة. وقال خلال مؤتمر صحافي ليل السبت – الأحد من معراب شمال بيروت، إن التحديات التي تواجهها البلاد غير مسبوقة.

وأضاف: “لم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين بمعالجة الأزمات”، مشدداً على أنه “لا ثقة لدينا بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات”.