سوق الأسهم يتخلص من التراجع ويرتفع 36.84 نقطة
بتداولات تجاوزت 2.7 مليار ريال

سوق الأسهم يتخلص من التراجع ويرتفع 36.84 نقطة

2019/10/16
الساعة 4:28 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 36.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7518.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وأسمنت السعودية، وصادرات، والسعودي الفرنسي، وأسمنت تبوك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المصافي، وتكافل الراجحي، وعناية، وأليانز إس إف، ووقت اللياقة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.18% و 6.13%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والجزيرة، ودار الأركان، والبحري هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والمصافي، والبحري هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 127.00 نقطة ليقفل عند مستوى 3620.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم تقاسمتها 419 صفقة.


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