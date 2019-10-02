سوق الأسهم يخسر 68 نقطة عند الإغلاق
بتداولات تجاوزت 3.1 مليار ريال

سوق الأسهم يخسر 68 نقطة عند الإغلاق

2019/10/02
الساعة 4:07 مساءً
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المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 68.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7984.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ساسكو، والدريس، والمصافي، وصادرات، وجدوى ريت السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تشب، ومهارة، والكيميائية، والمجموعة السعودية، والاتصالات، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.12%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، و دار الأركان، والراجحي، والجزيرة، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، والدريس هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1.86 نقطة ليقفل عند مستوى 3775.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها مئة وصفقتان.


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