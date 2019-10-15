سوق الأسهم يغلق على تراجع بتداولات متوسطة

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 117.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7481.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخزف السعودي، وسلامة، والأسماك، وشاكر، والمصافي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابتكو، والغاز، وشمس، وباتك، وجبل عمر، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.44% و 5.33%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية، والرياض هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والمصافي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 62.82 نقطة ليقفل عند مستوى 3493.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 850 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 181 صفقة.