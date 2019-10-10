سوق الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 20.41 نقطة ليقفل عند مستوى 7695.48 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 123 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، ونماء للكيماويات، وصناعة الورق، والمصافي، والعربي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أليانز إس إف، والعالمية، والتأمين العربية، وأميانتيت، وميدغلف للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.58% و 3.93%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والجزيرة، وكيان السعودية، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والأبحاث والتسويق، وسامبا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 29.68 نقطة ليقفل عند مستوى 3523.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 247 صفقة.