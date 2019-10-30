سوني تحرم مستخدمي بلاي ستيشن من هذه الخدمة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت سوني أنها ستغلق خدمة PlayStation Vue (بلاي ستيشن فيو)، وبذلك تغادر سوق البث التلفزيوني المباشر.

وبحسب موقع “ذا فيرچ” التقني، ستغلق سوني الخدمة في 30 يناير 2020، ويأتي الإعلان المفاجئ بعد أسبوع فقط من تقرير نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني قائلًا إن “سوني” تبحث عن مشترٍ لهذه الخدمة، والتي تسببت في خسارة الشركة مرارًا، وحاولت رفع السعر؛ للتعويض عن ارتفاع التكاليف، دون جدوى.

وكتبت سوني على موقع الشركة: “لسوء الحظ، تشهد صناعة البث التليفزيوني المباشر تنافسًا قويًا للغاية، مع محتوى مكلف، ونمو بطيء، ولذلك قررنا الاستمرار في التركيز على أعمالنا الأساسية في مجال ألعاب”.

وكانت سوني أعلنت عن “بلاي ستيشن فيو” في 2014، حينها كانت الخدمة الجديدة تسمح للمستخدمين بالوصول إلى العروض التلفزيونية الحية، دون الحاجة إلى خدمات الكابل أو الأقمار الصناعية.