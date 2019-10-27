سياسي يسرد قصتين.. هذا ما جرى في عملية قتل أبو بكر البغدادي!

المواطن - أحمد سعيد - متابعة

قال الكاتب والسياسي المصري مصطفى بكري: إن مقتل أبو بكر البغدادي يمثل نقطة تحول مهمة وخطيرة في مسيرة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أن العملية الأمريكية ستعزز من موقف الرئيس الأمريكي ترامب أمام محاولات عزله.

ولفت بكري إلى أن العملية تمت بغارة أمريكية في أدلب وأدت إلى مقتل البغدادي وزوجتيه، كما أن الجيش الأمريكي يُجري تحليلاً للتأكد من مقتل البغدادي، وترامب سيلقي خطاباً مهماً خلال فترة وجيزة يتحدث فيه عن مقتل البغدادي وزوجتيه وبعض مرافقيه.

ولفت السياسي إلى أن “المعلومات تشير حتى الآن إلى أحد أمرين:

-إما أن البغدادي قُتل مع زوجتيه ومرافقيه نتيجة الغارة التي قامت بها المروحيات الأمريكية التي تحركت وفقاً لمعلومات دقيقة وصلت إلى واشنطن عبر أحد المقربين من البغدادي.

-وإما أن البغدادي قتل زوجتيه وقتل نفسه بعد تضييق الخناق عليه، بهدف القبض عليه حيا”.

وقال بكري: إن مقتل البغدادي سوف يتسبب في أعمال عنف كبيرة يقوم بها أتباعه في العديد من المناطق وبعضها سيوجه إلى المصالح الأمريكية، فمقتل البغدادي لن يكون نهاية التنظيم ولكن حتما سيكون سبباً في تراجعه وانحساره في العديد من المناطق، وإذا ما تأكد مقتله سوف يجري الاتفاق علي بديل له من أحد المقربين إليه.

ولفت بكري إلى أن البغدادي الذي ذاع صيته بعد السيطرة علي الموصل من قبل التنظيم في عام ٢٠١٤، تمكن من الهرب من مخبئه أكثر من مرة، ونجا من الموت أكثر من مرة حتى لقي مصرعه.