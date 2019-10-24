سيزار أزبيليكويتا: هذا الأمر وراء فوز تشيلسي على أياكس

المواطن - محمد سمعه

أشاد الإسباني سيزار أزبيليكويتا مدافع تشيلسي الإنجليزي بأداء لاعبي البلوز، وذلك بعد الفوز على نادي أياكس أمستردام الهولندي أمس في دوري أبطال أوروبا.

وقال أزبيليكويتا: تشيلسي شعر بالضغط أمام أياكس لمدة 20 دقيقة وكنا نعلم تمامًا أننا نُلاعب فريقًا قويًا في أرضه، ولكننا كنا واثقين في أنفسنا وهذا ما ساعدنا على تحقيق الفوز.

وتابع أزبيليكويتا: سعيد للغاية لأننا لم نتلق أي أهداف من نادي أياكس، وكنا شجعانًا بما فيه الكفاية من أجل تحقيق الفوز، خاصة بفضل تألق جميع عناصر البلوز.

يذكر أن نادي تشيلسي، كان نجح في الفوز أمس على أياكس بهدف دون رد أحرزه المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي في الشوط الثاني من عمر المباراة.